Cette candidate écolo qui menace Hillary Clinton

Le docteur Jill Stein progresse dans les sondages et peut remettre en cause le succès annoncé de la postulante démocrate à la présidentielle américaine.

Lors de l’élection américaine du mois de novembre, l’adversaire la plus dangereuse pour Hillary Clinton pourrait bien être Jill Stein, la représentante du Parti vert. Non que cette médecin formée à Harvard ait la moindre chance de l’emporter, mais parce que, face à deux candidats détestés par une partie de la population pour des raisons différentes, elle grimpe doucement dans les sondages. Surtout depuis le renoncement de Bernie Sanders, l’adversaire de Mme Clinton tout au long des primaires du parti démocrate.

Alors que, toujours pour les Verts américains, Jill Stein n’avait atteint que 0,36 % des voix en 2012, plusieurs instituts de sondage la créditent désormais de 4 à 7 % des voix. Un score en lente mais constante progression qui peut priver Hillary Clinton de l’avance dont elle bénéficie actuellement. Une avance qu'elle doit beaucoup plus aux âneries, mensonges et menaces proférées par son adversaire Donald Trump qu'à son programme et son bilan.

Urgence climatique

De plus, Jill Stein est en train de surfer sur les déclarations de nombreux sénateurs républicains, et parfois démocrates, touchant aux questions climatiques récemment encore mises en lumière par les sécheresses qui affectent de nombreux États, les incendies qui ont ravagé la Californie et les graves inondations qui viennent de frapper la Louisiane. Ces évènements ont eu pour conséquence d’augmenter la sensibilité d’une partie des Américains aux effets du réchauffement de la planète. Sensibilité qui se traduit chaque mois un peu plus dans les sondages.

Le docteur Jill vient d’ailleurs d’appeler ses compatriotes et les États-Unis à déclarer « un État d’urgence climatique ». En précisant il y a quelques jours à New York :

Nous devons nous rendre compte à quel point il y a urgence à agir. Nous devons prendre conscience que les désastres qui frappent notre pays sont sur le point de remettre en cause chaque jour notre vie et aussi celle de millions de gens sur la planète ; je suis effarée par l’attitude et les dénis des Républicains mais aussi en constatant que beaucoup de parlementaires démocrates, sur ces sujets comme sur d’autres, se déportent vers la droite. D’autant plus que le choix du candidat à la vice-présidence, l’ancien sénateur du Colorado, Ken Salazar, a révélé la véritable Hillary Clinton.

Depuis qu’il est retourné dans le secteur privé après avoir été secrétaire d’État à l’Intérieur, son colistier s’est en effet montré très favorable au lobby pétrolier. Notamment en défendant la fracturation hydraulique, l’ouverture de l’océan Arctique aux forages pétroliers, en minimisant les conséquences écologiques et économiques de la marée noire du golfe du Mexique et en battant campagne pour le pipe-line Keystone destiné à apporter aux États-Unis le pétrole canadien issu des sables bitumineux. Un projet auquel président Obama a opposé son véto à plusieurs reprises.

Les jeunes approuvent

Avec une campagne qui « parle » beaucoup aux jeunes qui soutenaient Bernie Sanders, la candidate des écologistes américains soutenue par des grandes associations de protection de la nature et de l’environnement marque des points chaque semaine. Notamment quand elle affirme qu’un « Green New Deal » permettrait de créer vingt millions d’emplois grâce à une transition écologique vers une « économie durable » aboutissant, dans les années 2030, au passage à un pays ayant recours à prés de 100 % d’énergies propres.

Les tournées électorales et la crédibilité de Jill Stein profitent également de sa fougue, de son sérieux et de ses compétences et du fait qu’elle commence à être connue dans les États les plus à gauche du pays. Et elle bénéficie en outre du soutien discret de Bernie Sanders qui n’a pas digéré sa courte défaite dans les primaires démocrates. Une campagne et un appui qui risquent de remettre en cause les certitudes et espoirs d’Hillary Clinton tandis que son adversaire Donald Trump pâtira probablement de la concurrence du candidat libertarien Gary Johnson, actuellement crédité de 15 % des intentions de vote. Une situation qui aboutira probablement à ce que la personnalité choisie par les électeurs au mois de novembre soit l’une des plus mal élue de l’histoire électorale américaine.