Areva : Actions détonantes

Le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire visant Areva à la suite d’une plainte déposée par le syndicat CFE-CGC pour « délit de fausse information » et « tromperie ». La direction est soupçonnée d’avoir embelli les comptes publiés en 2013 et incité les salariés à investir dans le fonds commun de placement lancé au même moment. Une affaire alléchante les premiers mois de l’opération : plus de 14 000 personnes ont investi 29 millions d’euros. Peu après, les difficultés financières du groupe filtrent et l’action ne cesse de dégringoler. Près de trois cents salariés ou retraités auraient déposé plainte, selon leur avocat.