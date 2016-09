États-Unis : Attentats et prudence

Un engin explosif faisant 29 blessés à New York, tandis que plusieurs autres étaient découverts à proximité et dans le New Jersey ; un homme agressant au couteau neuf personnes dans un centre commercial au Minnesota : les États-Unis ont connu samedi des attentats divers. Le second a été immédiatement revendiqué par Daech. Pourtant, hormis l’outrancier Donald Trump, les réactions des politiques, y compris d’Hillary Clinton, sont restées mesurées, en attente d’informations sur les responsables de ces violences. Aux antipodes de ce qu’a déclenché en France le massacre de Nice, par exemple. Même après l’arrestation, lundi, d’un Américain d’origine afghane suspecté d’avoir posé les engins explosifs, le maire de New York s’en est tenu à ce propos : « Nous avons désormais toutes les raisons de penser que l’attaque [était bien] un acte de terrorisme. »