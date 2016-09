Nous gratifions collectivement Le Journal du dimanche d’importantes subventions.

Hier matin, juste après l’aube, j’ai soudain été pris d’une furieuse envie aller faire un tour dominical sur le site du Journal du dimanche. (Je voulais lire les « confidences » exclusives de Manuel Valls [^1]: on a tou(te)s nos plus ou moins petites névroses, pas vrai ?) Bon, je me connecte, et là, je tombe sur ce message : « Bonjour, il semblerait que vous utilisiez un bloqueur de publicités. » Genre : soyez sympa, désactivez-le avant de continuer votre lecture ou abonnez-vous, s’il vous plaît, parce ...