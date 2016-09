« La mort à la frontière de l’Europe »

Depuis plus de vingt ans, des bateaux de fortune arrivent à -Lampedusa toujours plus nombreux, emplis de femmes, d’hommes et d’enfants dans un dénuement extrême, s’échouant sur ses plages ou en détresse au large. Longtemps, les habitants de cette île de 20 kilomètres carrés ont fait preuve de la solidarité des gens de la mer. Et l’Italie continue de faire face seule, dans la quasi--indifférence de ses voisins et partenaires européens. Pour réaliser Fuocoammare, par-delà Lampedusa, Ours d’or du dernier ...