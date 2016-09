L’énigme Nina Simone

What Happened, Miss Simone ?, de Liz Garbus, vient de sortir en DVD. Un film fort sur le parcours d’une artiste surdouée et révoltée.

Montreux, 1976. Nina Simone entre en scène. Elle salue, reste longuement tête baissée, puis se relève, les yeux hagards. Le silence dure. Dans le public, on s’impatiente : « Nous sommes prêts. » « Je ne vous ai pas vus depuis longtemps, finit-elle par dire. J’ai décidé que je ne jouerai plus dans les festivals de jazz. Je vais chanter pour vous puis je m’élancerai dans d’autres sphères. » Plus tard, elle ajoute : « Quand je dis que je suis fatiguée, vous ne pouvez pas comprendre. » « Que s’est-il passé, Madame Simone ? », avait demandé en 1970, l’écrivaine afro-américaine Maya Angelou. « Qu’est-il arrivé à vos grands yeux pour qu’ils se voilent si vite, cachant tant de solitude ? À votre voix dénuée de tendresse mais qui déborde de votre engagement dans la bataille de la vie ? Que vous est-il arrivé ? »