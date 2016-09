Un antidote aux idées fausses du FN

Pour contrer l’infusion des thèses d’extrême droite dans notre société, le journaliste Vincent Edin démonte méthodiquement ses principaux slogans.

Le Front national n’a plus le monopole de ses idées. La primaire organisée par Les Républicains (autoproclamés) l’illustre au quotidien. Même la majorité hollando-vallsiste n’est pas épargnée ; on l’a vu lorsque Manuel Valls avait déclaré que les Roms, inassimilables, avaient « vocation à revenir en Roumanie ou en Bulgarie », ou avec le débat sur la déchéance de nationalité. « La politique, expliquait déjà Jean-Marie Le Pen il y a plus de trente ans, consiste avant tout à peser sur son temps, sur les décisions du pouvoir, sur la pensée politique. Je pèse en m’exprimant, j’oblige toute la politique française à se droitiser, à se déterminer par rapport à moi. » La dédiabolisation du FN, dont on nous a assommés pour chanter les supposés mérites de Marine Le Pen, n’était rien d’autre qu’une banalisation de son discours.