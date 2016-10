Bob Dylan, le triomphe de la « musique verbale »

Bob Dylan, prix Nobel de littérature… Même si on avait déjà plusieurs fois mentionné le nom de « l’artiste qui enregistre pour les disques Columbia » (c’est ainsi qu’il est présenté à chacun de ses concerts) comme possible prétendant à la distinction, son attribution en 2016 – l’année des cinquante ans de la sortie de son chef-d’œuvre Blonde on Blonde – peut quand même étonner. Certes, le chanteur, auteur prolifique, aura bien, à certains moments de sa carrière, « créé dans le cadre de la grande ...