Cameroun : Un drame prévisible

Le déraillement d’un train, avec quatre wagons tombés dans un ravin, sur la ligne reliant Yaoundé au port de Douala, a coûté la vie à 79 personnes et en a blessé plus de 500 le vendredi 21 octobre, près d’Eseka, dans le centre du pays. Si les circonstances de l’accident ne sont pas encore élucidées, il n’en était pas moins prévisible au regard des conditions de transport déplorables au Cameroun, avec des trains plus que bondés, notamment sur cette ligne. En outre, des wagons avaient été ajoutés après ...