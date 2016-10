Déesse noire et monstres blancs

Depuis 2009, le Prix Théâtre 13/Jeunes -metteurs en scène permet à de jeunes artistes de bénéficier pendant un an de -l’accompagnement de la structure et du regard de professionnels. Une aide précieuse, au terme de laquelle six projets sélectionnés sont présentés en juin au public du Théâtre 13, à Paris, et au jury. Si la dernière édition a été marquée par une majorité d’auteurs metteurs en scène, le prix du jury est revenu à Erzuli Dahomey, déesse de l’amour,de Jean-René Lemoine, mis en scène par ...