Disparition : Dario Fo, un clown révolté

La mort est le seul adversaire qui ait fait plier Dario Fo, disparu le 13 octobre à Milan, âgé de 90 ans. Toute sa vie, avec sa femme Franca Rame, il avait affronté les puissances et les potentats du capitalisme et de l’idéologie conservatrice, et rien n’avait arrêté son élan de farceur révolté. Son combat, il le menait par le théâtre, avec ses pièces, souvent courtes, son équipe prête à intervenir dans les usines en grève, et à l’aide de son propre talent d’acteur, qui était éblouissant. Il dessinait, ...