Disparition : Pierre Tchernia

Il était le dernier pionnier de la télévision. Pierre Tchernia, décédé le 8 octobre à 88 ans, a créé en 1949, avec trois autres Pierre (Desgraupes, Dumayet et Sabbagh), les premiers journaux télévisés. Par la suite, Pierre Tchernia a animé de multiples émissions, de « 36 chandelles » à « La Piste aux étoiles », et créé « Monsieur Cinéma » et « Mardi Cinéma », auxquelles son nom reste attaché. Pierre Tchernia est aussi passé derrière la caméra, réalisant notamment au cinéma Le Viager. Avec lui, disparaît une façon de faire de la télévision où le divertissement ne rimait jamais avec vulgarité.