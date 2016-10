Grande-Bretagne : Le thatcherisme, c’est fini !

À l’heure où la droite française la plus ultralibérale est aux portes du pouvoir, la droite outre-Manche redécouvre les vertus de la régulation. Le 2 octobre, lors d’un discours devant ses amis du Parti conservateur, Theresa May, la Première ministre britannique, a annoncé en avoir fini avec les années ­Thatcher : « Il est temps de se rappeler le bien que l’État peut faire. L’État est là pour apporter ce que les individus et le marché ne peuvent pas faire. » Une vraie révolution dans ce pays où tant la droite que le blairisme ont pour bilan deux millions de personnes mal nourries à cause de la pauvreté. Le Brexit a eu, hélas, pour autre effet que le nouveau programme des Tories emprunte désormais à l’extrême droite pour son versant social…