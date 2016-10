José Bové expulsé du Canada : mauvaise pub pour le Ceta

Le député européen écologiste José Bové a été retenu quelques heures par la police des frontières à son arrivée à l'aéroport de Montréal mardi et devait être expulsé ce mercredi.

Il était invité par le Conseil des Canadiens, des syndicats agricoles et des opposants au traité de libre-échange entre l’UE et le Canada, le « Ceta », pour intervenir dans une réunion publique.

Le Canada interdit généralement l'entrée de son territoire aux personnes avec des antécédents judiciaires, rapporte l’AFP. Et José Bové a été condamné pour son implication dans le démontage d'un McDonald's en 1999 puis pour la destruction en 2008 d'un champ de maïs transgénique Monsanto.

Cet épisode aux douanes canadiennes devrait donner un peu de publicité à ce traité négocié dans le secret, qui prévoit la création d’une zone de libre-échange entre l’Union européenne et le Canada. Le Ceta doit être approuvé par le Conseil européen le 18 octobre et signé par l’UE et le Canada le 27 octobre.

