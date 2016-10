Karine Le Marchand et le rejet du chat

Dans les ténèbres du monde brutal et sans pitié qu’est celui de la politique, enfin la lumière est venue : celle de l’humain d’abord ! Le prodige a eu lieu dimanche soir, sur M6, avec pour prêtresse de charme Karine Le Marchand, grande spécialiste de l’amour champêtre mais « nulle » autoproclamée en politique, expliquant par exemple qu’elle avait dû se renseigner sur Jaurès (la station de métro ?). C’est donc sur la bonne foi de son incompétence décomplexée que l’animatrice a invité Nicolas Sarkozy, Arnaud Montebourg, Bruno Le Maire et Marine Le Pen à se raconter. Titre de l’émission : « Une ambition intime ». Il y aurait donc une « ambition publique » ? Décor : un simili chez-soi, où des photos de l’invité et quelques objets familiers ont été disposés bien en vue. Tout ça sent le faux. Ce qui est normal pour une émission en toc.

La « nulle », virtuose de l’empathie affectée, est affalée d’un côté du canapé, tout en débauche de minauderies. De l’autre, l’invité décrit ses gros malheurs quand il avait 7 ans avec papa ou maman (on ne dit jamais « père » ou « mère » dans cette émission – la régression est un produit maison). Puis avale une gorgée de vin pas dégueu. Et poursuit en révélant l’amour vertigineux qu’il porte à sa femme, ou en se lamentant sur la mort de son père. C’est bouleversant. À tel point que les larmes leur montent aux yeux. Arnaud Montebourg est carrément en pleurs quand il parle de sa fille prématurée. Juste avant, il s’était perdu dans un propos d’une sèche rationalité mais tellement sincère : « La pipolisation, c’est une manière de faire diversion. » Il fallait décompresser après cette mise en abyme périlleuse.

Enfin, Le Marchand accueille Le Pen. Ça copine à mort. On trinque « à la vie ». « L’chaim ! » (« à la vie » en hébreu), exulte la « nulle », dont l’humour exquis trahit l’humeur complice : quand Le Pen dit « je trouve que le jardin c’est poétique », elle réplique : « C’est ce que disait Émile Louis lorsqu’il faisait ses trous » (sic). Le Pen raconte la fuite de sa mère, ses accouchements à dix mois d’intervalle. C’est déchirant. Dans la séquence avec Le Maire, un chat veut monter sur la table, se rate et retombe. On apprend à la fin qu’il a vomi par terre. Avertissement subliminal. « Une ambition intime » se regarde avec une bassine sur les genoux.