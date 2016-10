La surprise de la cheffe : Duflot éliminée

L’ancienne ministre, ex-secrétaire nationale du mouvement, a été devancée par Yannick Jadot qui a recueilli 35,61% des suffrages, et par Michèle Rivasi, 30,16%. Cécile Duflot n’a réuni que 24,41% des voix, devançant Karima Delli (9,82%). C’est évidemment une cinglante défaite pour une personnalité qui incarne depuis une dizaine d’années Europe-Ecologie Les Verts dans le grand public et dans les médias. Les militants ont choisi deux candidats qui sont identifiés à une écologie moins politique, moins politicienne diront les mauvaises langues. Cécile Duflot paye probablement son passage au gouvernement Ayrault dont elle a démissionné en mars 2014. Elle est sans doute aussi tenue pour responsable, à tort ou à raison, de la dégradation de l’image d’EELV dans l’opinion.

Les deux candidats sélectionnés pour le deuxième tour sont l’un et l’autre députés européens, et issus de la société civile. Yannick Jadot, 49 ans, est un ancien directeur de campagne de Greenpeace France, tandis que Michèle Rivasi, qui fut députée de la Drôme de 1997 à 2002, est une militante anti-nucléaire réputée pour sa parfaite connaissance du dossier. Ce sont deux personnalités très connues des écologistes, mais qui apparaîtront comme neufs dans le grand jeu politique de la présidentielle. Cécile Duflot, qui s’est dite « déçue », a indiqué qu’elle ne donnerait pas de consigne de vote. A noter la forte participation des militants et des sympathisants, puisque sur 17 000 inscrits, adhérents (ils sont environ 7 000) et sympathisants, 12 750 ont voté, soit 75%. Second tour le 7 novembre.