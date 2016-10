La Wallonie fait vaciller le Ceta

Les Parlements régionaux belges refusent d’approuver la signature de l’accord de libre-échange.

Les Parlements régionaux de Wallonie et de la communauté francophone belge refusent d’approuver la signature de l’accord de libre-échange entre l’UE et le Canada, prévue le 27 octobre. Ni l’invitation expresse du président wallon à l’Élysée, le 14 octobre, ni le plaidoyer commun de Manuel Valls et de son homologue canadien Justin Trudeau, depuis Ottawa, n’ont pour le moment ébréché leur détermination à imposer un véritable débat.