Bien mal en point depuis vingt ans, la gauche marocaine espère ressusciter lors des élections législatives de ce vendredi. La Fédération de la gauche démocratique (FGD), née en 2007 de l’alliance de trois formations, tente de se frayer un chemin entre les deux principales forces du pays, le Parti de la justice et du développement (PJD), islamiste, qui dirige la coalition de gouvernement depuis 2011, et le Parti authenticité et modernité (PAM), libéral, proche du palais royal. La FGD peut faire valoir ...