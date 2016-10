Les Bretons se mobilisent contre le retour des mines

Appel au rassemblement régional, contre les permis miniers bretons. L’ensemble des collectifs bretons appelle à rejoindre le rassemblement régional contre les permis miniers, ce samedi 15 octobre à Uzel.

Depuis 2014, l’État a accordé plusieurs titres de recherche minière à la société Variscan mines, en Bretagne et sur le territoire national. De nombreux citoyens ont été choqués par l’opacité dans laquelle ces permis évoluaient, alors que ce type d’activité ne peut pas être sans conséquences pour l’avenir de notre territoire.

La société Variscan Mines martèle qu’elle n’est là que pour faire de la « recherche » et qu’elle s’engage à ouvrir en Bretagne « une mine propre » dont aucun exemple n’existe de par le monde.

Cette mobilisation citoyenne et pacifique, à échelle régionale, vise à répondre et à dénoncer l’absence de garantie du projet de Variscan Mines, et à alerter les services de l’État sur l’ampleur du mécontentement. En effet, ces derniers n’ont pas fait preuve de la transparence nécessaire à un projet d’une telle ampleur et continuent d’avancer dans l’opacité la plus totale.

Ce grand rassemblement se déroulera le samedi 15 octobre à 14h00, près du rond-point de Berlouze (Uzel, 22460). Le grand collectif breton, à l’initiative de cette mobilisation, a sollicité les habitants, les associations, les élus (maires et conseillés municipaux), les organisations agricoles et de travailleurs, à être présents lors de ce rassemblement qui sera placé sous le signe de l’échange et de la convivialité. C’est enfin l’occasion de s’unir, pour dire non aux titres miniers en cours, et demander à ce que notre droit à l’information et la parole soient respectés.

Les Collectifs Bretons qui luttent contre les projet miniers s’unissent, et appellent à un grand rassemblement, qui sera placé sous le signe de la convivialité. Venez très nombreux, la mobilisation ce jour-là doit être énorme, pour que Monsieur le ministre prenne en compte notre refus !

