Les neuf saisons de l'amour selon Natalia M. King

La chanteuse et guitariste américaine installée en France sera ce soir et demain soir sur la scène du Jazz Club Etoile, à Paris. Elle jouera en quintet son disque « Bluezzin T’il Dawn », dans lequel elle marie jazz et blues autour d’une divagation pleine d’énergie sur les différents états amoureux.

Entre la sortie de son dernier album « Bluezzin T’il Dawn » et les concerts de ce soir et demain soir au Méridien Etoile à Paris, la chanteuse, guitariste et compositrice Natalia M. King a changé de groupe. « Plus la même stratégie professionnelle », explique-t-elle pudiquement pour dire que, si elle a beaucoup aimé travailler avec le groupe précédent, il lui a fallu faire un choix, accepter de travailler avec un producteur et un tourneur pour « changer de dimension ». C’est-à-dire, grimper d’un étage en terme de visibilité et de reconnaissance. C’est donc avec Fred Nardin au piano, Anders Ulrich à la contrebasse, Simon Bernier à la batterie, et César Poirier au saxophone qu’elle découvrira la scène du Jazz Club étoile, à 21h30, dans le cadre du festival Jazz sur Seine. Rencontre à suivre dans Politis du 27 octobre.