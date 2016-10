Un film d’animation à la fois grave et léger sur la maltraitance des enfants.

Des canettes de bière jonchent le sol d’un appartement modeste. Depuis sa chambre, Icare, surnommé Courgette, entend les râles plaintifs et alcoolisés de sa mère. Il n’est jamais à l’abri d’une branlée. Le père est absent, c’est « un gars qui aime les poules », lui dit sa mère. Dans cette débandade familiale, le mouflet se plaît à manier le cerf-volant. Jusqu’à ce qu’un jour de raclée sa mère meure accidentellement. On lui dira qu’elle est « partie au ciel ». Courgette n’a que 9 ans et sa vie s’emballe ...