Moi, Daniel Blake, de Ken Loach, révèle les aberrations administratives des aides sociales en Angleterre.

Au vu des autres films en compétition à Cannes, la palme décernée à Moi, Daniel Blake est apparue bien déphasée. S’agissait-il, de la part du jury, d’adresser avant tout un message de nature politique ? Mais Toni Erdmann ou Aquarius, pour ne citer que ces deux films exclus du palmarès, lui auraient tout autant permis de le faire en consacrant des films qui recelaient beaucoup plus de cinéma. Oublions donc la compétition et les honneurs qui accompagnent ce vingt-cinquième long-métrage de Ken Loach, et ...