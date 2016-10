Olli Mäki, du Finlandais Juho Kuosmanen, met en scène un champion partagé entre son amour pour sa fiancée et les exigences d’un match crucial.

Olli tente sans succès de faire démarrer une voiture. Il empoigne alors son vélo, emmène sa fiancée, Raija, sur son porte-bagages, et tous deux se rendent ainsi à une noce, qui se déroule dans une grande maison de campagne. Ce sont les premières séquences d’Olli Mäki, en noir et blanc (et en 16 mm) pour signifier l’époque : 1962. Ce début, qui ressemble à celui d’une chronique champêtre et familiale, avec un beau travelling sur les deux amoureux dévalant à bicyclette une route à travers bois, ne laisse ...