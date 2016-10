Russie : Il y a dix ans était assassinée la journaliste Anna Politovskaïa

Ce début du mois d’octobre a marqué le dixième anniversaire du meurtre d’Anna Politovskaïa, journaliste à Novaïa Gazeta. Un des rares journaux encore libre de la Russie de Poutine. Il paraît deux ou trois fois par semaine, se vend à 250 000 exemplaires. Sous la direction de son rédacteur en chef, Dmitri Mouratov, il se bat sans cesse contre les attaques du pouvoir, les procès, les menaces de fermeture administrative, les pressions financières et le sabotage de sa distribution à travers le pays. Sans oublier les assassinats : outre Anna Politovskaïa, abattue en octobre 2006 dans l’entrée de son immeuble à l'âge de 48 ans, cinq autres journalistes de ce média créé en 1993 ont été assassinés depuis la prise de pouvoir par Vladimir Poutine. Décompte auquel il faut ajouter ceux qui ont fait l’objet de tentatives heureusement manquées.

L'obstination de la vérité

Ce qui est visé par le pouvoir en place, c’est l’obstination de ces journalistes libres à contester les vérités officielles. Notamment celles diffusées à propos de la guerre en Tchétchénie. Ce fut le cas, notamment pour Anna Politovskaïa que nous avons vue en Tchétchénie prendre tous les risques pour donner la parole aux Tchétchènes, aux habitants de Grozny détruite ou aux militaires russes écœurés par le rôle que le pouvoir leur faisait jouer. Beaucoup de confrères occidentaux présents sur place, dont nous étions, lui conseillaient de faire attention, de prendre plus de précautions. Mais comme ses amis et confrères russes assassinés, ses livres (1) en témoignent, elle suivait une seule règle : débusquer les abus, les tortures et les crimes commis. Elle l’a payé de sa vie le 7 octobre 2006, jour de l’anniversaire de Poutine.

Des meurtres non élucidés

Depuis dix ans, ses confrères et son fils Illia réclament la vérité, en vain. Le donneur d’ordre pour son assassinat n’a jamais été débusqué par les enquêtes et les procès successifs. Seuls des comparses et des exécutants ont été jugés et parfois condamnés comme le répète inlassablement son fils. D’ailleurs, l’enquête continue. Mais sans que la justice aux ordres ne fasse de progrès.

Le même déni de justice s’applique pour les meurtres non élucidés de nombreux autres journalistes ou opposants tués par des inconnus, dans les provinces lointaines ou à Moscou. C’est le cas de l’ancien gouverneur de Nijni-Novgorod, Boris Nemtsov, abattu de plusieurs balles le 27 février 2015 à quelques dizaines de mètres du Kremlin, sur le quai de la Moskova. Le procès des hommes de main est d’ailleurs en cours, bien que l’enquête n’ait pas réussi ou pas souhaité trouver celui ou ceux qui ont commandité le meurtre. Comme pour Anna Politovskaïa, les coupables sont des Tchétchènes qui ont avoué sans fournir la moindre information sur leurs commanditaires. Comme pour Anna Politovskaïa, ils seront condamnés et disparaîtront discrètement dans des camps d’internement d’où ils seront ensuite tout aussi discrètement libérés.

Au moment où la Russie vient de réélire une Douma (assemblé nationale) largement dominée par le parti de Vladimir Poutine, « Russie Unie », au moment où la plupart des associations luttant pour les droits de l’Homme et le respect de l’environnement sont activement persécutés, alors que la très faible opposition ne réussit pas à se doter d’un programme et de propositions de changement, il y a peu de chance pour que ceux qui ont assassiné Anna Politovskaïa, Boris Nemtsov et beaucoup d’autres résistants au pouvoir de Poutine, soient un jour débusqués.

(1) Livres traduits en français : Voyage en enfer : journal de Tchétchénie (Robert Laffont), Tchétchénie : le déshonneur russe (Buchet-Chastel), Douloureuse Russie (Buchet-Chastel)