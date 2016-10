« Ta’Ang », de Wang Bing : Des femmes et des enfants d’abord

Dans Ta’Ang, Wang Bing suit des réfugiés birmans qui, fuyant la guerre, franchissent la frontière chinoise. Entre désarroi et dénuement.

Peu connu, un conflit oppose en Birmanie, depuis le début de l’année 2015, les forces gouvernementales à des rebelles issus d’ethnies minoritaires. Ces combats se déroulent au nord du pays, près de la frontière chinoise, que franchissent nombre d’habitants des villes et des campagnes sous le feu de la guerre. Ce sont ces réfugiés que Wang Bing a suivis dans Ta’Ang, sous-titré Un peuple en exil, entre Chine et Birmanie. Le réalisateur d’À l’ouest des rails (2003) et des Trois Sœurs du Yunnan (2012), film ...