« Tropique de la violence », de Nathacha Appanah : L’île maudite

Comme tous les romans de Nathacha Appanah, Tropique de la violence commence après l’amour. Dans la solitude et l’enfermement. Jeune infirmière, Marie a quitté ses montagnes natales et leur ennui pour aller vivre sur l’île de Mayotte avec son collègue Chamsidine, « “Cham” pour les intimes ». En quelques années, l’idylle vire au cauchemar. Non que Cham perde son enfant, comme dans le célèbre épisode biblique : sans doute stérile, Marie est incapable de lui offrir la progéniture dont tous deux rêvaient. La ...