Chaleureuse banquise

Extirpez deux amis, en l’occurrence Thomas (Thomas Blanchard) et Thomas (Thomas Scimeca), de leur « milieu naturel » – Paris – et placez-les dans un environnement non familier. -Exotique, même : le Groenland. Effet comique assuré. C’est d’abord sur ce décalage que joue le -quatrième long métrage de Sébastien Betbeder, Le Voyage au Groenland. Les deux trentenaires viennent rendre visite au père de l’un d’eux (François Chattot), installé depuis longtemps dans ce pays. Ils ne sont en rien préparés à ce ...