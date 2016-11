Dub Inc : Vibrations de combat

Sept musiciens aux influences hip-hop, raï, ragga, voire électro, deux chanteurs mêlant l’anglais, le français et le kabyle : Dub Inc réussit une synthèse subtile, au service d’un message vivifiant. Engagé, sans caricature. On retrouve dans ce sixième album, So What, les ingrédients qui ont fait le succès du groupe : le duo formé par la voix rauque de Komlan et les envolées plus aiguës de Bouchkour, une grande variété d’un morceau à l’autre et des arrangements musicaux d’une belle cohérence. Mais le ...