En Amérique latine, le mythe intact de Fidel Castro

Aimé et adulé, détesté et haï, Fidel Castro suscite jusque dans sa mort les passions les plus diverses. À l’image de l’homme, tribun hors norme et politique visionnaire qui a incarné, à Cuba et au-delà, les aspirations de toute une région à un monde plus juste. Très tôt, Fidel Castro va comprendre l’importance de la pensée de Bolivar, mort en 1830 alors que l’Amérique latine, à l’exception de Cuba, s’était défaite de la tutelle espagnole, et de celle de José Martí, mort au combat en 1895 pour ...