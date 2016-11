« L’homme le plus dangereux de la vie politique américaine ». Ainsi le magazine Bloomberg Businessweek avait-il qualifié Steve Bannon, le directeur de campagne de Donald Trump. Ce charmant personnage, persuadé de la supériorité de la race blanche, antisémite, conspirationniste, et passé un temps par Goldman Sachs, a été nommé chef de la stratégie du nouveau président et haut conseiller à la Maison Blanche.