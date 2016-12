Évidemment, le choix d’un tel lexique – travail, famille, patrie, races… – ne doit rien au hasard.

Monsieur F. est candidat à l’élection présidentielle. Monsieur F., depuis de longs mois, glisse dans sa prose des mots triés, et ces mots font des formules dont l’addition dessine l’esquisse d’un programme – ou d’une ambition, à tout le moins. Monsieur F. dit : « Je veux libérer le travail. » Puis : « Je libérerai la famille. » Puis encore : « J’aime ma patrie. » Monsieur F. dit : « Non, la France n’est pas coupable d’avoir voulu faire partager sa culture aux peuples d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du ...