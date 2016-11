« Gorge Cœur Ventre », de Maud Alpi : Mauvais sang

Désormais, des associations et des lanceurs d’alerte rendent publiques sur le Net des vidéos faites pour dénoncer la manière dont on traite les animaux dans les abattoirs. Certains rangeront peut-être le premier long métrage de Maud Alpi, Gorge Cœur Ventre, dans cette même visée militante. Ce qui, sans être complètement faux, serait réducteur et occulterait ce que le film a vraiment d’extraordinaire. Gorge Cœur Ventre se déroule presque intégralement dans un abattoir. Pas dans la partie où les bêtes ...