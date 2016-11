i-Télé : Dialogue de sourds

Les salariés ont entamé leur quatrième semaine de grève.

À défaut de battre des records d’audience, la chaîne d’info en continu connaît la plus importante grève de la télévision privée. Les salariés ont entamé leur quatrième semaine de grève et rencontré lundi 7 novembre Myriam El Khomri pour tenter de débloquer la situation. La ministre du Travail s’est dite « préoccupée », sans plus, tandis que la direction du groupe Canal, arc-boutée sur ses propositions de départs avec indemnités, estime qu’il n’y a « quasiment plus de points de blocage ». Pourtant, les ...