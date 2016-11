Islande : Les Pirates échoués de peu

Après avoir laissé envisager un bouleversement historique, les législatives islandaises anticipées ont livré, samedi dernier, le plus équilibriste des résultats possibles. Alors que le Parti pirate semblait en mesure de l’emporter, il finit troisième (14,5 %, 10 élus, un triplement cependant), derrière un Parti de l’indépendance (conservateur) bien plus fringant que prévu (29 %, 21 élus) et un parti Gauche-Verts (15,9 %, 10 élus) en hausse. L’incertitude record relevée dans l’électorat a lourdement ...