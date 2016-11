Selon l'économiste américain Robert Guttmann, l’élection de Donald Trump ouvre une période d'instabilité qui pourrait redessiner l’économie mondiale.

Difficile de se fier aux promesses électorales de Donald Trump. La ligne politique de l’homme d’affaires, instable et colérique, risque davantage de s’écrire dans les réseaux d’influence qui l’entoure, estime Robert Guttmann, économiste à Paris XIII et à l’Hofstra University de New York. Ses coups de sang et la brutalité de ses propositions pourraient en revanche ébranler l’équilibre économique mondial, déjà affaibli, qui repose sur le dollar comme monnaie international. Alors, une crise de la dette américaine ne serait plus exclue.