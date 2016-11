« La Sociale », de Gilles Perret : L’épopée de la Sécu

Dans La Sociale, Gilles Perret rend un bel hommage à Ambroise Croizat, qui fut l’un des fondateurs de notre système de protection sociale. Un documentaire entre passé et présent.

Épisode 1 : conçue comme un service public et indépendant de l’État, directement géré par les assurés eux-mêmes, la Sécurité sociale se fonde entre deux ordonnances et trois lois. Il s’agit d’un réseau coordonné de caisses se substituant à plusieurs centaines d’organismes, visant les risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse et décès, s’étendant aux allocations familiales et concernant l’ensemble de la population. Son financement repose sur les cotisations. Épisode 2 : dans les années 1960, on ...