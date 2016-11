L’Australie n’ira plus au charbon

Engie (ex-GDF-Suez) a annoncé la fermeture de la centrale à charbon d’Hazelwood, la plus polluante du pays.

La vallée Latrobe, en Australie, va pouvoir (mieux) respirer. Le groupe français Engie (ex-GDF-Suez) a annoncé la fermeture de la centrale à charbon d’Hazelwood à partir de fin mars 2017. Construite à la fin des années 1960, elle est considérée comme la plus polluante du pays, voire du monde, car elle représente à elle seule 15 % des émissions de gaz à effet de serre de l’État de Victoria et 3 % des émissions de l’Australie. Une victoire pour les ONG et la société civile, qui s’étaient fortement mobilisées.