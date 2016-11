Les migrants de Paris persécutés

Des pelleteuses et des pancartes « non aux rafles des migrants ». La police a mené une opération de « contrôle administratif » sous tension lundi 31 octobre, comme il y en a eu des dizaines depuis l’été dans le quartier Stalingrad, à Paris. Mais cette fois, ce sont plus de 2 000 migrants qui vivent sur les pavés. François Hollande a promis une évacuation rapide de ce campement tandis que l’ouverture du centre d’hébergement parisien est sans cesse repoussée.