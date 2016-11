Nick Cave : Une humanité mise à nu

The Skeleton Tree, le dernier album de Nick Cave, funèbre et bouleversant, apparaît marqué par la mort soudaine de l'un de ses fils en 2015.

Le 14 juillet 2015, l’un des fils de Nick Cave, Arthur, trouvait la mort en tombant du haut d’une falaise de Brighton, où le musicien et sa famille sont installés depuis quelques années. L’autopsie révèlera que l’adolescent était sous LSD au moment de sa chute. L’information a été largement diffusée, au moment de l’événement lui-même et à la sortie du nouvel album de Nick Cave et des Bad Seeds, dont l’écriture avait débuté environ six mois avant les faits. L’album et cette funeste nouvelle sont ainsi ...