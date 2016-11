Philippe Marlière : « Il s’agit de se reconnecter avec l’électorat populaire »

Le politiste Philippe Marlière analyse les raisons de la crise de la social-démocratie et s’interroge sur sa survie.

Philippe Marlière pointe depuis plusieurs années les compromissions de la social-démocratie européenne avec le néolibéralisme, synonyme d’accroissement des inégalités, et ses difficultés à rompre avec les politiques d’austérité. Selon lui, pour mettre fin à ce cycle désastreux qui dure depuis plus de dix ans, les sociaux-démocrates doivent renouer avec les aspirations de l’électorat populaire. Quelles sont les principales causes de la crise de la social-démocratie ? Philippe Marlière : Je crois que nous ...