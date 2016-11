Réfugiés : Ouverture discrète du centre d’accueil parisien

Le démantèlement de la jungle de Calais s’est achevé le 28 octobre sous l’œil de plus de 700 journalistes. Le camp de réfugiés parisien a ouvert le 10 octobre dans la plus grande discrétion. L’annonce a été faite par le biais d’une dépêche AFP à l’aube. « Il a été décidé de ne pas communiquer autour de l’ouverture pour ne pas gêner les équipes et les bénévoles », explique le service de presse de la ville. Leçon de Calais ou spécificité parisienne ? Ce camp avait été lancé officiellement par la maire, ...