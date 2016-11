Tous fichés

Le 30 octobre, le gouvernement a créé par décret, donc sans débat public et malgré les avertissements de la Cnil, un fichier centralisé regroupant les informations liées aux cartes d’identité et aux passeports, notamment une photo numérisée et les empreintes digitales. Un « fichier monstre », de 60 millions de fiches potentielles, dénoncent les opposants, et une première depuis… 1940. Contre les abus, le décret interdit cependant les recoupements et la recherche automatisée. Mais ils restent ...