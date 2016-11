Violer ? Pourquoi pas…

Un homme sur trois pourrait commettre un viol s’il était sûr que la victime ne porte pas plainte. Ce chiffre sort d’une étude sur les agressions sexuelles menée au Québec par Massil Benbouriche, docteur à l’École de criminologie de Montréal et à l’université Rennes-II.

On s’interroge sur la formulation de la question posée à 150 hommes de 21 à 35 ans : « Si vous étiez absolument certain que Marie ne porte jamais plainte et que vous ne soyez jamais poursuivi, quelles seraient les chances d’avoir une relation sexuelle avec Marie alors qu’elle n’est pas d’accord ? »

Quant à la consommation d’alcool, elle ne semble pas favoriser le passage à l’acte violent. Les programmes de prévention doivent surtout combattre «la culture du viol ». Ce chiffre sort d’une étude sur les agressions sexuelles menée au Québec par Massil Benbouriche, docteur à l’École de criminologie de Montréal et à l’université Rennes-II.

On s’interroge sur la formulation de la question posée à 150 hommes de 21 à 35 ans : « Si vous étiez absolument certain que Marie ne porte jamais plainte et que vous ne soyez jamais poursuivi, quelles seraient les chances d’avoir une relation sexuelle avec Marie alors qu’elle n’est pas d’accord ? »

Quant à la consommation d’alcool, elle ne semble pas favoriser le passage à l’acte violent. Les programmes de prévention doivent surtout combattre «la culture du viol ».