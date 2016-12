« Baccalauréat », de Cristian Mungiu : Mis à l’épreuve

Le bac, mission impossible ? Ce doute qui taraude chaque lycéen se pose avec encore plus d’acuité pour Eliza (Maria Dragus). Elle vit dans une petite ville de Roumanie où sa moyenne atteint 19,5/20 et a été élevée dans l’idée de quitter ce pays en direction d’une grande université anglaise. Pourquoi partir ? Ses parents, Romeo (Adrian Titieni), chirurgien, et Magda (Lia Bugnar), bibliothécaire, sont revenus d’exil dans les années 1990 dans l’espoir de changer la Roumanie. C’est sur les ruines de cet ...