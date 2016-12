Étudiant à Paris 8 et enfermé en centre de rétention

Syll, étudiant en deuxième année de philosophie à l’université Paris 8 (Vincennes, Saint-Denis) a été arrêté le 4 novembre, et placé au centre de rétention administrative (CRA) de Vincennes le 6 novembre parce qu’il n’avait pas de carte de séjour. Il risque l'expulsion.

La présidente de l'université, son conseil d'administration et le ministère de l'Éducation nationale sont déjà intervenus auprès de la préfecture de Paris pour demander sa libération, en vain. Un rassemblement a bien été organisé jeudi 24 novembre devant l’université et la préfecture de Paris, sans plus de succès.

C’est pourquoi, ce vendredi 2 décembre, un nouveau rassemblement est prévu à 17h devant Paris 8 et à 18h devant la préfecture de Paris par le Collectif des étudiant-e-s étrangèr-e-s de Paris 8 et Réseau universités sans frontières Paris 8.

Ces derniers dénoncent également les entraves à la liberté de visite que subit Syll après que certains de ses camarades se sont vus refuser l’entrée au centre de rétention par la préfecture de Paris au motif d’un rassemblement.

Une pétition a été lancée, ainsi qu'une cagnotte ouverte pour les frais d’avocat, et autres choses à amener lors des visites au centre de rétention.

La deuxième audience de Syll devant le juge des libertés aura lieu le 6 décembre au tribunal de grande instance de Paris.