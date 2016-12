Île-de-France : Les choix orientés de Pécresse

Valérie Pécresse, a dévoilé le 15 décembre la liste des neuf projets d’études qui seront subventionnés par la Région Île-de-France. En matière de recherche, on ne compte, pour la période 2017-2020, qu’un seul projet en sciences sociales, qui porte sur l’islam en France. Quid des études sur le genre ? Alors que ces dernières ont été soutenues à hauteur de 90 millions d’euros ces dix dernières années, elles ont disparu de la liste, tout comme les mots-clés « femmes » et « droits ». La ­présidente de la Région s’est défendue d’agir en fonction de critères idéologiques. Difficile à croire quand on se souvient de sa déclaration de décembre 2015 : « On ne financera pas la théorie du genre. »

Rien d’idéologique non plus dans le rapport « pour une Région plus économe et plus efficace », qui annonce la fin des subventions pour quarante-deux associations « sans intérêt direct pour les Franciliens », dont, en premier lieu, celles liées à l’environnement…