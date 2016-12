Le livre d’Esther

On connaît cette énergie indomptable qu’elle balade dans les couloirs du Sénat, et cet accent oriental qu’elle tient de sa prime jeunesse à Istanbul — « ma négritude », dit-elle joliment — et qui l’annonce de loin. Rien ne prédestinait Esther Benbassa à être un jour sénatrice. Ce qu’elle est pourtant depuis 2011, sous l’étiquette Europe Écologie-Les Verts. Mais à sa façon, toujours un peu en colère, toujours un peu rigolarde. Une sénatrice tellement atypique, passionnément impliquée dans le mouvement ...