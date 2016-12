Les pacifistes basques relâchés sous contrôle judiciaire

Jean-Noël Etcheverry (« Txetx »), militant altermondialiste, Mixel Berhocoirigoin, syndicaliste agricole, Michel Bergouignan, viticulteur, ainsi que que Béatrice Molle-Haran, journaliste, et Stéphane Etchegaray, vidéaste, avaient été arrêtés vendredi dernier alors qu'ils s'apprêtaient à détruire un stock d'armes de l'ETA dans le but de faire avancer le processus de paix au Pays basque. Ils avaient été présentés par le ministère de l'Intérieur comme « liés à l'ETA ». Le bon sens a prévalu : le parquet antiterroriste de Paris n'a finalement pas retenu la qualification d'association de malfaiteurs, un temps considérée, et le juge a finalement décidé une remise en liberté avec placement sous contrôle judiciaire.