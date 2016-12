Mélenchon/Cohn-Bendit : Très bas débat

Zéro saillie drolatique dans la passe d'armes entre Jean-Luc Mélenchon et Daniel Cohn-Bendit le 27 novembre. Lors de la soirée consacrée par France 2 au second tour de la primaire de la droite et du centre, le leader de La France insoumise, désormais rejoint par le Parti communiste dans sa course à la présidence, était interrogé (en duplex) sur sa stratégie.

Il tenait bien l'affaire, avec la verve et la prestance qui peuvent le caractériser, jusqu'à ce que - patatras ! - il bascule dans l'arrogance. Demandant à Dany (en plateau), lequel l'avait tutoyé comme à leur habitude, de lui donner du « Monsieur » : « On n'est pas copains ! » Piqué, vexé, Cohn-Bendit a préféré, plutôt que d'en rire, rivaliser de pathétisme en rétorquant : « Va te faire voir ! T'as qu'à aller tutoyer Castro ! » (mort depuis quelques heures...). La grande classe, quoi, pour fêter la victoire de la droite de la droite.