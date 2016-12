Pour le FN, déclarer vouloir protéger la veuve et l’orphelin est une stratégie payante.

Un impôt plus progressif touchant davantage les riches, une augmentation des bas salaires de 200 euros, la lutte contre l’évasion fiscale, le retour de la retraite à 60 ans… Même si cette dernière mesure a récemment été hypothéquée par sa cheffe, on sait que le Front national, depuis 2012, a nettement gauchi son programme économique. Quand le gouvernement dit « socialiste » pratique une politique libérale, que la gauche de gauche est fragmentée et que la droite présente un candidat ayant le cerveau de ...